Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново‑Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) заявил, что любителям игры Grand Theft Auto VI стоит покаяться и направить энергию на «реальные дела», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«В самом деле, очень много дури, греха, вреда, который люди себе и ближним причиняют такими вот забобонами (игрой в GTA VI — ред.), то есть глупостями. Православная церковь призывает их покаяться, то есть исправить свое поведение, бросить этот вздор, исправить свою жизнь, направить ее к реальным, важным, существенным делам», — заявил священнослужитель.

По его словам, не важно, кто ты — президент или мама двоих детей, принцип для всех один: нужно уклониться от зла и делать добро. В РПЦ считают злом компьютерные игры.

Геймеры объявили дату выхода GTA VI (19 ноября) неофициальным праздником. Некоторые жители США планировали свой отпуск под дату релиза.

Прямые трансляции по новой игре на стриминговой платформе Twitch собрали около 2,5 млн зрителей в первые часы после начала мирового релиза. Они превысили исторический пиковый показатель Counter-Strike 2 за все время существования шутера.

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