Лжеамериканка выманила у пенсионера из Прокопьевска больше 80 тыс руб
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Пенсионер из Прокопьевска отправил больше 80 тысяч рублей на билет знакомой из соцсети, которая представилась военнослужащей из Америки. Она прислала фото билета на несуществующий рейс, сообщает Сiбдепо.
Мужчина познакомился с незнакомкой в социальной сети. После некоторого общения он пригласил ее в Прокопьевск. Собеседница заявила, что у нее нет денег на дорогу, и попросила оплатить билет.
Пенсионер перечислил деньги несколькими переводами. В ответ женщина отправила фотографию авиабилета и назвала дату прилета в Новосибирск. Однако показать документ, удостоверяющий личность, она отказалась.
Мужчина заподозрил обман и поехал в аэропорт проверить билет. Там ему объяснили, что такого рейса не существует. Пенсионер обратился в полицию. По данным полиции Кузбасса, злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.
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