Лжеамериканка выманила у пенсионера из Прокопьевска больше 80 тыс руб

Пенсионер из Прокопьевска отправил больше 80 тысяч рублей на билет знакомой из соцсети, которая представилась военнослужащей из Америки. Она прислала фото билета на несуществующий рейс, сообщает Сiбдепо .

Мужчина познакомился с незнакомкой в социальной сети. После некоторого общения он пригласил ее в Прокопьевск. Собеседница заявила, что у нее нет денег на дорогу, и попросила оплатить билет.

Пенсионер перечислил деньги несколькими переводами. В ответ женщина отправила фотографию авиабилета и назвала дату прилета в Новосибирск. Однако показать документ, удостоверяющий личность, она отказалась.

Мужчина заподозрил обман и поехал в аэропорт проверить билет. Там ему объяснили, что такого рейса не существует. Пенсионер обратился в полицию. По данным полиции Кузбасса, злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

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