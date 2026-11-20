На площади Советов в Кемерове завершили монтаж главной городской ели, купленной в 2019 году за 17,99 миллиона рублей. Рабочие уже украсили шарами примерно половину дерева, сообщает Сiбдепо .

Высота искусственной ели с основанием и верхушкой составляет 25 метров. По данным городской администрации, дерево украсят примерно двумя тысячами шаров в цветах российского триколора. Верхняя часть пока остается почти без украшений.

Конструкция состоит из металлического каркаса и искусственных ветвей. В комплект украшений входят световые гирлянды и почти две тысячи елочных игрушек. В этом году на световые и ледовые композиции, фигуры и другие декорации для Кемерова предусмотрели более 15 миллионов рублей. Отдельно на ледовый городок выделили 6,7 миллиона рублей.

Площадь Советов станет одной из главных площадок новогодних гуляний. Рядом с елкой планируют залить каток и разместить ледовые фигуры. Мэрия рассчитывает начать оформление площади после установления устойчивых морозов, ориентировочно 5–10 декабря. Праздничную иллюминацию на главных площадях Кузбасса планируют одновременно включить 1 декабря.

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