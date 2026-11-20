Кузбасс повысит плату за трудовые патенты для мигрантов с 2027 года

С 1 января 2027 года иностранцы в Кузбассе будут платить за трудовой патент от 9 801 до 13 884 рублей в месяц. Депутаты регионального парламента приняли законопроект в двух чтениях, сообщает Сiбдепо .

Для иностранцев, работающих в компаниях и у индивидуальных предпринимателей, ежемесячный платеж составит 9 801 рубль. Для тех, кто трудится у физических лиц, — от 13 884 рублей. При наличии детей расходы вырастут.

«Если у иностранца, работающего по патенту, есть на иждивении дети до 18 лет, то с 1 января 2027 года фиксированный авансовый платеж увеличивается на 50% в расчете на каждого ребенка», — напомнили в пресс-службе Парламента Кузбасса.

Стоимость патента рассчитывают как произведение базового ежемесячного платежа, федерального коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. Первый коэффициент устанавливает Минэкономразвития России с учетом инфляции, второй отражает особенности местного рынка труда.

На 2027 год базовая ставка составит от 1 200 до 1 700 рублей в зависимости от категории работодателя. Федеральный коэффициент-дефлятор установлен на уровне 3,006, региональный — 2,717.

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