Трансляции по GTA 6 на Twitch смотрят почти 2,5 млн зрителей в день выхода

Прямые трансляции по новой игре Grand Theft Auto VI (GTA 6) на стриминговой платформе Twitch собрали около 2,5 млн зрителей в первые часы после начала мирового релиза. Они превысили исторический пиковый показатель Counter-Strike 2 за все время существования шутера.

Согласно актуальным данным официального раздела игры на Twitch, за эфирами по новинке одновременно следят 2 395 579 человек. Число подписчиков категории достигло 77 565 пользователей.

На платформе проект представлен сразу в нескольких жанровых тегах, включая шутеры, приключенческие игры, боевики, а также вождение и гонки.

Такой ажиотаж связан с поэтапным запуском игры в разных часовых поясах. Первыми доступ к GTA 6 получили геймеры из Новой Зеландии, где релиз состоялся в 14:00 по московскому времени.

В других регионах выход запланирован по следующему графику (время московское): в 18:00 игра откроется в Японии и Южной Корее, в 21:30 — в Индии, в 22:30 — в ОАЭ, в 23:30 — в Турции, в 02:30 — в Великобритании. В 08:00 станет доступна игрокам из США и Канады.

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