Музей «Сенницкая библиотека графини Келлер» в городском округе Коломна приглашает детей и взрослых на серию занятий об истории зимних праздников и науке, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мастер-классы «Подарок на Новый год» в музее «Сенницкая библиотека графини Келлер» объединяют знакомство с дореволюционными праздничными традициями, научные опыты и творчество.

В начале занятия экскурсовод расскажет, как отмечали Рождество и Новый год в старинной графской усадьбе: чем украшали елку, какие книги читали детям зимними вечерами, какие подарки прятали среди ветвей и как готовили рождественские сладости.

В научной части гости изучат под микроскопом строение кристаллов минералов и сахара. Затем участники покроют орех или дольку мандарина блестящей карамельной оболочкой, превратив их в «драгоценный хрусталь».

Завершит занятие Рождественская мастерская Чарльза Диккенса. Участники изготовят викторианскую игрушку и смогут забрать ее с собой.

Мастер-классы проходят еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям, а также во все январские праздники до 15 января. Билеты доступны для покупки. Возрастная маркировка — 6+.

Адрес музея: Московская область, городской округ Коломна, село Сенницы-2, улица Луговая, 65.

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