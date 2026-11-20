Конференция собрала ведущих игроков рынка недвижимости, застройщиков и партнеров банка. В центре внимания — актуальные тенденции отрасли, современные инструменты работы с клиентами и новые возможности сотрудничества.

За каждой сделкой с жильем стоит совместная работа агентства, застройщика и банка. Чем лучше мы слышим друг друга, тем проще и спокойнее путь человека к собственному дому. Ради этого мы и собираем профессиональное сообщество на одной площадке», — считает управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

«Такие мероприятия — это живое общение и знакомство с инструментами, которые можно сразу применять в работе. Ценно, что партнеры открыты для диалога и заинтересованы в общем результате. Уходим с новыми знаниями, контактами и зарядом энергии!», — прокомментировал участник мероприятия Олег.