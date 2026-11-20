Массовое ДТП произошло на внешней стороне 17 км МКАД. Аварию устроил лихач, который нарушил сразу несколько правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На опубликованных кадрах видно, что водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД. Лихач несся с огромной скоростью и начал перестраиваться через несколько полос. В итоге он столкнулся сразу с несколькими машинами, а затем врезался в пассажирский автобус.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Водителей предупредили, что в районе ДТП образовались пробки. Автомобилистов попросили заранее выбирать пути объезда.

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