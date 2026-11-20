Северное отделение Среднерусского банка Сбера провело праздничное мероприятие для партнеров и ключевых клиентов малого бизнеса. Встреча прошла в Молодежном центре «Импульс» в Мытищах и была приурочена к 185-летию Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Ключевыми темами встречи стали доверие, развитие партнерства и новые возможности для бизнеса в эпоху цифровых технологий.

«185 лет — это история не только банка, но и миллионов людей и компаний, которые достигают своих целей вместе со Сбером. Поэтому юбилей для нас — повод смотреть в будущее: развивать технологии и создавать условия, в которых каждый предприниматель чувствует поддержку надежного партнера и уверенно двигается вперед», — сказал управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Участники обсудили, как ИИ помогает оптимизировать бизнес-процессы, повышать эффективность и находить новые точки роста.

«Такие встречи особенно ценны, потому что дают возможность не только узнать о новых инструментах и технологиях, но и лично пообщаться с командой Сбера, обсудить актуальные задачи бизнеса и обменяться опытом с коллегами», — поделился участник мероприятия Максим.