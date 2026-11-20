17-летняя Татьяна после тяжелых переломов ноги вновь может ходить без костылей благодаря реабилитации в детской поликлинике имени М. В. Гольца Щелковской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В феврале 2026 года Татьяна упала с лошади на тренировке и получила переломы большой и малой берцовых костей со смещением. Девушка перенесла две операции и почти четыре месяца носила гипс. Длительная неподвижность привела к атрофии мышц и контрактуре голеностопного сустава. Передвигаться пациентка могла только на костылях.

За восстановительным лечением семья обратилась в детскую поликлинику имени М. В. Гольца Щелковской больницы к врачу лечебной физкультуры Арсению Бунину.

«Доктор назначил дочери курс реабилитационных мероприятий, а также составил индивидуальный план лечебной физкультуры для домашнего выполнения, контролируя каждый этап лечения», — рассказала мать пациентки Ольга.

Татьяна ежедневно выполняет упражнения с фитнес-резинкой и степпером, чтобы дозировать нагрузку и мягко растягивать сухожилия, а также специальные упражнения для расслабления мышц.

Девушка уже ходит самостоятельно, хотя длительная ходьба пока вызывает дискомфорт. Недавно она вернулась на ипподром: помогает тренеру и планирует в ближайшее время снова сесть в седло.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.