Дмитрий Куртасов выступил на конференции «Актуальные вопросы сосудистой нейрохирургии в региональном здравоохранении». Он также вошел в президиум, заслушал доклады коллег и участвовал в экспертных дискуссиях.

Доклад был посвящен лечению пациентов с инсультом и двухуровневой окклюзией — одновременной закупоркой внутренней сонной артерии на шее и средней мозговой артерии внутри черепа. Это нарушает кровоснабжение мозга, а тромб из сосуда шеи может переместиться дальше и перекрыть мелкие сосуды. Риск летального исхода крайне высок. Ежегодно рентгенэндоваскулярные хирурги больницы оперируют около 20 таких пациентов.

Врач привел пример лечения 80-летнего пациента, которому потребовалась помощь двух хирургических бригад. После неудачной попытки восстановить проходимость сосуда врачи решили сочетать открытое и эндоваскулярное вмешательства.

«На одной части артерии была применена каротидная эндартероктомия, а на другой — тромбоэкстракция», — сообщил Дмитрий Куртасов.

В докладе он также затронул двойное стентирование при атеросклеротическом поражении, когда разрыв бляшки приводит к закупорке сосудов. По опыту врачей больницы, сочетание открытых и эндоваскулярных технологий позволяет добиваться результата в случаях, когда одного метода недостаточно. Специалисты осваивают новые методики и делятся знаниями с коллегами из других регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.