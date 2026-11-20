Теннисисты Подмосковья завоевали шесть медалей на Кубке России по спорту глухих

Спортсмены Московской области выиграли два золота и четыре серебра на Кубке России по спорту глухих в настольном теннисе. Турнир прошел с 16 по 19 ноября в Чебоксарах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Асильбек Суйналиев из Чехова завоевал золото в парном разряде, а Анна Кондратова из Химок — в личном зачете. Оба спортсмена представляют областной центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта.

Суйналиев также выиграл серебро в личном зачете и смешанной паре. Кондратова стала серебряным призером в женской и смешанной парах.

Кубок России среди глухих и слабослышащих спортсменов состоялся 16–19 ноября в Чебоксарах на базе спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой. В соревнованиях участвовали более 50 спортсменов из 13 регионов России. Медали разыграли в личном, парном и смешанном разрядах.

Успешное выступление влияло на выполнение норматива «Мастер спорта России», а результаты стали определяющим фактором при формировании списка кандидатов в национальную сборную. Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.