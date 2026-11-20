Бюро «Юнистрой Проект» представило благоустройство Летнего парка в Малаховке на XVII фестивале «Национальная премия России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству». Итоги подведут 20 ноября, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Фестиваль проходит 16–20 ноября в Центральном доме архитектора в Москве. Программа включает защиты проектов, экспертные встречи, дискуссии, круглые столы по ландшафтной архитектуре и урбанистике, обмен опытом специалистов из регионов.

Бюро «Юнистрой Проект» представило Летний парк в Малаховке площадью 4,11 га. Его благоустроили в два этапа совместно с министерством благоустройства Московской области и открыли в 2026 году.

Летом 1911 года в сосновом парке открылся деревянный театр на 500 мест, где выступали Шаляпин, Вертинский и Айседора Дункан. Малаховку называли театральной столицей Подмосковья. Театр пережил революцию и войну, но сгорел в октябре 1999 года. Почти четверть века парк существовал вокруг оставшегося фундамента.

Авторы не стали копировать здание: над подлинным фундаментом, не касаясь его, создали арт-объект. Белая колоннада повторяет исторический главный фасад, боковые стены обозначены лиственничной рейкой. Внутри разместили сцену, амфитеатр на 450 зрителей и галереи со стендами об истории театра.

Парку вернули парадную южную и лесную северную части. Аллея от отреставрированных ворот с лирой ведет мимо цветников к театру и партерной поляне для праздников. Под соснами оборудовали детскую площадку с песком и горками. На месте конюшни появилась спортивная зона для игр в мяч и памптрек, зимой здесь заливают каток. Лесные дорожки образуют кольца, на полянах установили высокие качели.

Павильоны, ворота и малые архитектурные формы выполнили из дерева в едином стиле. Водопроницаемое покрытие терравей на лесных дорожках позволило сохранить корни старых сосен и 70-летних лип по периметру. В парке вновь звучит музыка и играют дети, а «Летний театр» стал одним из символов Малаховки.

Фестиваль завершится вручением премии 20 ноября. Подробности — на официальном сайте alaros.ru.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.