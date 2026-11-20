сегодня в 14:44

Входы на станцию «Сокольники» закрыли. На месте работают силовики

По данным очевидцев, входы на станцию временно закрыты. На месте работают правоохранители.

Также там заметили автомобиль с надписью «Инженерно-саперное отделение» — это машина второго спецполка ГУ МДВ по Москве.

По словам очевидцев, сотрудники метро утверждают, что «Сокольники» временно закрыли по техническим причинам. По их словам, станцию «затопило».

В столичном Дептрансе сообщили, что по требованию полиции временно закрыты выходы № 1 и 2 станции «Сокольники» «красной» ветки. Пассажирам предлагают пользоваться выходами № 3–5 Большой кольцевой линии.

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