Второкурсники Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа побывали на экскурсии в Лыткаринской больнице. Студенты специальности «Сестринское дело» познакомились с работой отделений и медперсонала, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Будущие медсестры и медбратья посетили отделения травматологии, терапии, неврологии, хирургии и другие подразделения Лыткаринской больницы. Студенты познакомились с организацией рабочего процесса, увидели работу процедурных кабинетов и узнали, как внимательность и забота персонала помогают пациентам выздоравливать.

«Такие производственные экскурсии и практика в реальных условиях — это ключевой этап в подготовке будущих специалистов. Здесь студенты не только учатся применять свои знания, но и погружаются в атмосферу медицинского учреждения, где им предстоит работать. Это помогает им понять, насколько важна их роль в команде, и формирует чувство ответственности за здоровье пациентов», — подчеркнула главная медицинская сестра Лыткаринской больницы Наталья Бикметова.

Особый интерес у студентов вызвало патологоанатомическое отделение, где им показали образцы биопсийных материалов. Эта часть экскурсии помогла будущим специалистам глубже понять значение выбранной профессии.

Такие встречи позволяют закрепить теоретические знания и почувствовать ответственность за здоровье пациентов. Лыткаринская больница традиционно сотрудничает с медицинскими учебными заведениями и помогает молодым специалистам сделать первые шаги в профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.