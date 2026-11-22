Проект бюджета Евросоюза в текущем виде совершенно не устраивает Чехию. Причина в сокращении бюджета, заявил премьер-министр государства Андрей Бабиш в видеообращении к жителям страны, опубликованном в социальной сети X, сообщает ТАСС .

По словам чешского лидера, документ является для Праги неприемлемым. Бабиш пояснил, что в соответствии с предложениями председательствующей в объединении Ирландии объем дотаций для Чехии из общеевропейской казны планируют урезать на 7,5 млрд крон, что эквивалентно примерно 300 млн евро.

Кроме того, премьер подверг резкой критике предусмотренные в документе траты на содержание Европарламента и других структур ЕС, а также инициативы по выделению средств Украине. Ранее Бабиш уже настаивал на том, что финансовая помощь Киеву должна предоставляться отдельно и не закладываться в бюджет ЕС. Его ресурсы предназначены непосредственно для стран-участниц объединения.

Накануне, 21 ноября, председатель Евросовета Антониу Кошта презентовал обновленный вариант семилетнего бюджета Евросоюза на период с 2028 по 2034 год. Относительно первоначального предложения Еврокомиссии общая расходная часть в нем уменьшена на 204 млрд евро. При этом Ирландия со своей стороны выступила за сокращение расходов на 32 млрд.

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