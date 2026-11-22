Отец и подросток ранены после удара БПЛА ВСУ по машине в Белгородской области

Отец и его 17-летний сын получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Белгородской области. Удар произошел в селе Зозули Борисовского округа, сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

По информации ведомства, мужчину с осколочными ранениями лица и туловища, а также юношу, у которого предварительно диагностировали баротравму, госпитализировали в больницу. Кроме того, на месте происшествия зафиксированы повреждения машины и частного жилого дома.

В поселке Борисовка детонация FPV-дрона повредила еще одну легковушку.

В Шебекинском округе под удары попали сразу несколько населенных пунктов. В Вознесеновке беспилотник повредил инфраструктурный объект, в самом Шебекино из-за детонации дронов повреждены грузовик и остекление многоквартирного дома. После еще одного взрыва сгорела грузовая машина и выбило стекла в коммерческом здании.

В селе Новая Таволжанка удар FPV-дрона пришелся по частному дому, повредив крышу и фасад. В селе Ржевка от взрыва беспилотника пострадал легковой автомобиль.

В Белгородском округе в Политотдельском дрон повредил прицеп фуры, а в селе Чайки — легковое авто. В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект, из-за чего повреждения получили кровля и оборудование. В Сергиевке Краснояружского округа удар FPV-дрона повредил крышу частного дома.

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