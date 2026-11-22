Традиционная смена сезонов дала сбой, и первыми это на себе ощутили не люди, а дикие животные. Аномально теплая и бесснежная осень в Подмосковье привела к классическому природному сбою: зайцы-беляки сменили летнюю серую шерсть на зимнюю белую, оказавшись на совершенно не подходящем для этого фоне, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Как пояснили специалисты Управления государственного охотничьего контроля (надзора) Комитета лесного хозяйства Московской области (Мособлкомлеса), механизм смены окраса у животных — процесс строгий и негибкий. Он запускается не температурой воздуха, а фотопериодом — сокращением длины светового дня. Биологические часы дают команду «переодеваться», и заяц ее выполняет, готовясь к снегу, которого в этом сезоне пока нет.

В результате на фоне темной, мокрой земли и опавшей листвы белый заяц становится идеальной мишенью.

«Это не маскировка, а, наоборот, демаскировка. Белый заяц на темном фоне виден хищникам с большого расстояния. Животное испытывает сильный стресс, инстинктивно прячется в кустах и старается не двигаться, но это мало помогает. Фактически, природа в этом году сработала против своих же обитателей», — отметили специалисты.

Сами животные, разумеется, не могут повлиять на процесс. Они следуют многовековому календарю, который в этом году разошелся с реальностью. Специалисты отмечают, что подобные климатические несоответствия — один из рисков изменения погодных циклов. Остается надеяться, что снег выпадет в ближайшее время, «включив» маскировку и позволив белым зайцам снова раствориться в зимнем пейзаже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.