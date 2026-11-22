В Госдуме призвали закрыть программы на ТВ про маргиналов и беременность у детей

Телепроекты, построенные на разборе семейных скандалов, неблагополучного быта и материнства среди несовершеннолетних, следует исключить из эфира. К обсуждению этой инициативы намерены вернуться в Госдуме, заявила глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, сообщает ТАСС .

По ее словам, профильный комитет вынесет эту тему на отдельное заседание и в рамках действующего созыва вновь сформулирует свою позицию с привлечением парламентариев и экспертного сообщества. Останина отметила, что среди участников обсуждения нет разногласий: с телеэкранов необходимо убрать такие передачи, как, например, про беременность у несовершеннолетних девушек и всевозможные шоу с установлением отцовства по ДНК. Вместо этого нужно сосредоточиться на популяризации созидательного образа семьи.

Парламентарий напомнила, что после принятия президентского указа о защите традиционных духовно-нравственных ценностей она уже обращалась к руководству телеканалов с просьбой пересмотреть программную политику с опорой на этот документ. Однако передачи о маргинальном образе жизни и беременных школьницах по-прежнему остаются в эфирной сетке.

Как считает депутат, подобный контент искажает восприятие брака у молодежи. У ее представителей складывается впечатление, что супруга неизбежно станет маргиналом, а муж через пару лет уйдет в запой и затеет раздел имущества.

Останина подчеркнула, что медиапространство должно формировать установку, при которой создание крепкой семьи воспринимается как естественная жизненная норма, а не как редкий подвиг. При этом пока зрителям массово навязывают обратные сценарии.

В качестве примера правильного подхода она привела принятый на этой неделе в первом чтении законопроект, предписывающий использовать в социальной рекламе исключительно образ благополучной многодетной семьи — минимум с тремя детьми. По ее убеждению, только так можно закрепить в обществе здоровые ориентиры и предотвратить ситуацию, при которой нормой станут бытовые склоки и беременность в 13 лет.

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