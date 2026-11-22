На стадионе «Металлист» в Королеве проходят первые в Московской области соревнования по фехтованию на колясках — чемпионат еще продолжается. Это первый чемпионат Московской области по фехтованию на колясках для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

20 спортсменов из Химок, Раменского, Королева, Мытищ, Коломны и других округов вышли на дорожки со шпагами. Пятеро — в категории C: у них не работают не только ноги, но и руки.

Главный судья, старший тренер сборной по паралимпийскому фехтованию Хасан Исмаилов отметил, что ребята друг друга тянут, подтягивают. Правила те же, что и в обычном фехтовании, единственное отличие — коляски крепятся на рамах, спортсмены не двигаются по дорожке. Чтобы уравнять шансы, дистанцию измеряют по локтю: если у одного рука длиннее, он сгибает ее в локте — так у соперников равные условия. Сейчас идет пулька, по рейтингу определят 16 человек, дальше — прямой выбывания до 15 уколов.

Елизавета Арсентьева из Мытищ приехала впервые. Она увидела новость о том, что будет Николай Лукьянов, связалась с ним и приехала в Королев. Победила со счетом 4:2. Сегодня девушка первый раз взяла в руки рапиру.

Спортсмен сборной России Николай Лукьянов говорит, что это первый в своем роде чемпионат и есть надежда, что он станет ежегодным. Николай — представитель категории C: у таких спортсменов не работают ноги, а у некоторых и руки — Лукьянову, к примеру, их приматывают бинтами вместе с оружием. Таких спортсменов на турнире пятеро.

«Нас пять человек, фехтуем между собой. Многие ребята первый раз держат шпагу, поэтому сначала 1–2 минуты тренировки, потом бой до 5 очков. Я всем проиграл — и не поддавался. Мне главное, чтобы у молодых загорелись глаза. Я уже выиграл все, что возможно: два чемпионата мира, Европу, 11 чемпионатов России. Теперь важно развитие фехтования на колясках в Подмосковье — эти ребята будущее вида спорта. Победители получат дипломы и медали», — поделился Лукьянов.

В России фехтование на колясках появилось только в 2005 году — в Европе им занимаются с 60-х годов прошлого века.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.