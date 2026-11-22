Guardian предупредил о параличе бюджета ЕС и помощи Киеву после выборов в Европе

Итоги череды выборов, запланированных в государствах Европы до конца 2027 года, способны существенно затормозить процессы европейской интеграции и сократить объемы поддержки Украины. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на оценки экспертов и политическую расстановку сил в регионе, сообщает ТАСС .

СМИ обращает внимание на то, что в ближайший электоральный цикл выборы пройдут сразу в четырех из пяти крупнейших экономик и самых густонаселенных стран Евросоюза — Испании, Италии, Польше и Франции. Уже 29 ноября в Испании состоятся досрочные парламентские выборы, а на 2027 год намечены парламентские кампании в Италии, Польше, Греции, Словакии, Финляндии и Эстонии, президентские выборы во Франции и региональные голосования в Германии.

По прогнозам авторов публикации, в Испании правящая левоцентристская коалиция премьера Педро Санчеса рискует уступить власть альянсу консервативной Народной партии и ультраправой партии Vox. Во Франции главной претенденткой на победу в весенней президентской гонке 2027 года считается лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

В Польше позиции либерального кабинета Дональда Туска теснят правые и националистические движения. В Италии действующий премьер-министр и глава партии «Братья Италии» Джорджа Мелони рассчитывает переизбраться на второй срок, сталкиваясь с конкуренцией со стороны партии «Национальное будущее» генерала Роберто Ванначчи.

Как отмечает СМИ, политический маятник на континенте синхронно качнулся вправо на фоне стагнации экономики, демографического старения, дефицита госбюджетов и подорожания жизни. Эти факторы ослабляют позиции системных левоцентристских и правоцентристских партий, открывая дорогу националистическим и ультраправым силам. Их приход к власти способен разрушить послевоенный консенсус, лежащий в основе самого Евросоюза.

Приведенная в материале итальянский политолог Натали Точчи полагает, что масштабная волна выборов может кардинально трансформировать Европу, приведя не просто к постепенному ослаблению европейского проекта, а к его фактическому опустошению или даже полному краху. В The Guardian подчеркивают, что такой сценарий грозит заблокировать согласование общеевропейского бюджета, заморозить планы расширения ЕС, осложнить выделение средств Киеву и остановить интеграцию в обороне, энергетике, финансах и технологическом секторе.

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