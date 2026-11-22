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В китайском зоопарке отказались сажать на диету толстого леопарда-пенсионера

Толстому леопарду из Китая, ставшему звездой интернета благодаря своим внушительным габаритам, оставили привычный мясной рацион и избавили от строгих ограничений в питании. Об этом сообщает РИА Новости .

Масса тела хищника по кличке Паньбаобао превышает 65 килограммов. Цифра существенно выше стандартных показателей для этого вида.

Однако сотрудники китайского зоопарка решили отказаться от диеты, чтобы лишний раз не вгонять животное в стрессовое состояние. Леопарду исполнилось 16 лет, что считается весьма солидным возрастом.

Вместо урезания порций мяса специалисты намерены постепенно повышать уровень его повседневной двигательной активности.

На опубликованном снимке запечатлен пятнистый хищник. Он сидит на бетонном возвышении в вольере на фоне сетчатого ограждения. У леопарда массивная грудная клетка, округлый живот, широкие лапы и практически не выраженная шея.

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