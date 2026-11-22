Пять человек, среди которых 13-летний ребенок, получили ранения в результате продолжающихся атак украинских боевиков на Белгородскую область. Удары наносились по населенным пунктам в ряде округов, сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при ударе беспилотника осколочные ранения кисти и бедра, а также баротравму получил мужчина. Его госпитализировали.

Еще один FPV-дрон атаковал в поселке легковой автомобиль, в котором находились брат и сестра. Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей спины и теменной области, а также 13-летнюю девочку с осколочными ранениями спины, грудной клетки, плеча, кисти и бедра доставили в больницу.

После оказания первой помощи взрослого пациента переведут в клиническую больницу, а школьницу направят в детскую областную. Также в поселке повреждены два автомобиля, частный дом и линия электропередачи. В селе Солохи и поселке Майский от ударов дронов пострадали легковые машины, а в Новой Деревне беспилотник атаковал и повредил автомобиль скорой помощи.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа мирный житель подорвался при детонации взрывного устройства. В крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и ампутацией стопы его экстренно доставили в больницу, где врачи борются за жизнь. В селе Дунайка этого же округа удар FPV-дрона пришелся по социальному объекту, выбив стекла и повредив двери.

В хуторе Ульяновка Волоконовского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Находившийся внутри мужчина получил ожоги кисти и осколочные ранения ног, его везут в Валуйскую ЦРБ, сама машина повреждена.

Кроме того, в Шебекине после атаки БПЛА загорелась легковушка, а детонация еще одного дрона повредила остекление многоквартирного дома. В поселке Ровное Валуйского округа беспилотник пробил кровлю ангара на территории предприятия. В селе Грузское Борисовского округа от удара БПЛА пострадал трактор, а в Сергиевке и Красной Яруге Краснояружского округа дроны ВСУ выбили стекла в двух частных жилых домах.

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