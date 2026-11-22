В Москве покупатель iPhone ударил продавца молотком и запер его в квартире

В Москве 24-летний мужчина ударил продавца смартфона молотком и запер его в квартире. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы, а подозреваемого задержали в тот же день, пишет РЕН ТВ .

Предварительно известно, что молодой человек нашел в Сети объявление о продаже iPhone 16 Pro Max и договорился о встрече на улице Бориса Жигуленкова. Когда гость оказался дома у продавца, он первым делом решил схитрить и показал поддельный чек о переводе денег. Хозяин гаджета не поверил.

Тогда покупатель достал заранее принесенный молоток и ударил им продавца по затылку. Пока пострадавший лежал на полу и звал на помощь, нападавший забрал телефон и пакет с вещами.

Чтобы жертва не смогла быстро выбраться, злоумышленник запер входную дверь ключами хозяина и скрылся.

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