Первая конференция местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области и филиала фонда «Защитники Отечества» прошла в Балашихе 20 ноября. Мероприятие было посвящено системной поддержке ветеранов СВО и членов их семей, а также развитию эффективного взаимодействия структур, реализующих эту работу на муниципальном уровне, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В конференции приняли участие глава Балашихи Сергей Лукичев, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, Герой России, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, председатель городской Общественной палаты Елена Жарова, ветераны специальной военной операции и члены их семей.

«В Балашихе впервые проходит отчетная конференция с участием ветеранов специальной военной операции, представителей Ассоциации ветеранов СВО и Фонда „Защитники Отечества“. Главная цель — выстроить общий порядок взаимодействия всех служб, обеспечить комплексную помощь участникам СВО для их адаптации к привычной жизни. Сегодняшний день — первый шаг в этой большой работе, и мы обязательно ее продолжим», — сказал Сергей Лукичев.

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области на постоянной основе оказывает бесплатную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Социальные координаторы помогают по вопросам медицинской и социальной реабилитации, оформления мер поддержки, восстановления документов, трудоустройства, адаптации жилья и другим важным направлениям.

Фонд обеспечивает героев с тяжелыми ранениями адаптированными машинами и помогает пройти бесплатное обучение вождению. В Балашихе такие автомобили получили 5 защитников.В Балашихинском отделении Ассоциации ветеранов СВО состоит 350 бойцов. С момента создания в 2025 году организация приняла более 1,5 тысячи обращений и провела 460 личных приемов. В Ассоциации рассказывают о мерах поддержки для участников СВО и их семей — от финансовых выплат до медицинских и образовательных льгот.

Ветераны боевых действий также могут обратиться в местное отделение с вопросом трудоустройства. Специалисты помогут оформить документы, подготовить и направить резюме, сориентируют в вакансиях. За это время на работу вышли 20 участников СВО, в том числе 2 ветерана с инвалидностью.

Балашихинское отделение Ассоциации ветеранов СВО работает по адресу: Московский проезд, д. 13.Завершилась конференция встречей с представителями профильных управлений администрации Балашихи по вопросам предоставления мер социальной поддержки участникам СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.