В Межрегиональном учебном центре ГУФСИН России по Московской области прошел завершающий региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мисс УИС». В конкурсе приняли участие 12 сотрудниц уголовно-исполнительной системы Московской области, которым предстояло проявить себя не только в творческой обстановке, но и в заданиях, требующих профессиональной подготовки, знаний и собранности, сообщила пресс-служба ведомства.

В состав жюри вошли: врио начальника ГУФСИН Вадим Голудин, член общественной палаты г. о. Электросталь Екатерина Курьянович, организатор Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей хореографического искусства Оксана Колдаева, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Иван Суздальцев.

В ходе предварительного этапа девушки соревновались в физической, огневой и служебной подготовке, а также прошли тестирование на знание законодательных и нормативно-правовых актов.

Сегодня на сцене прошел финальный этап. Участницам предстояло пройти конкурс «Краса России», где они в национальных костюмах представили свой край, конкурс видеороликов «Реклама профессии» и конкурс талантов, в котором продемонстрировали способности в различных жанрах искусства. Завершилось все двумя дефиле: в форме с элементами строевой подготовки и в вечерних платьях.

Мероприятие прошло в торжественной и праздничной атмосфере.

Конкурсантки продемонстрировали яркие творческие номера, а зрители тепло поддержали каждую участницу. С заключительным словом выступил врио начальника ГУФСИН Вадим Голудин. Он подчеркнул, что этот конкурс стал настоящим праздником красоты, таланта и профессионализма, а все участницы уже одержали победу над своим волнением и страхом сцены. После этого он вручил награды победительнице и призерам:

Титул «Мисс УИС» завоевала сержант внутренней службы Анастасия Мельшина, представляющая СИЗО-11 ГУФСИН России по Московской области;

Звания «Вице-Мисс» удостоена Екатерина Мурлыкина, сотрудница уголовно-исполнительной инспекции по Солнечногорскому району;

Титул «Вторая Вице-Мисс» получила Татьяна Патрушева, старший психолог психологической службы следственного изолятора № 6.

Также были определены обладательницы многочисленных специальных номинаций.

Этот праздник показал, что за строгой формой сотрудников уголовно-исполнительной системы скрываются талантливые, творческие и уверенные в себе девушки, готовые с честью нести службу и достойно представлять свое ведомство и регион