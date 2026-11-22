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В Находке загорелся склад на 2300 «квадратов», огонь перешел на магазин

В Находке пожарные МЧС России тушат крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило с Находкинского проспекта, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ Приморского края .

Когда подразделения прибыли на место, выяснилось, что горит складское помещение. Огонь перекинулся на здание магазина, из-за чего кровля обрушилась частично. Общая площадь пожара составила 2300 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается.

На тушении задействовано 9 единиц пожарной техники и порядка 40 человек личного состава.

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