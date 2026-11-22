В Подольске подвели итоги областного общественно-культурного проекта «Краса Подмосковья». Первое место заняла председатель Подольского отделения «Опоры России», предприниматель Татьяна Яковлева. Второе место также досталось жительнице Подольска Галине Чекмаревой. Третьей стала участница из Химок Лариса Мальцева. Остальных конкурсанток жюри отметило в отдельных номинациях.

«Я, конечно, счастлива, что победила. Для меня это большая честь. Мне очень близка тема традиций. Хочется, чтобы в каждой семье создавались свои традиции, потому что это очень укрепляет семью», — сказала Татьяна Яковлева.

Она поделилась, что исполнила свою мечту: любит читать стихи и смогла продекламировать стихотворение со сцены и сыграть на ханге.

«Этот конкурс — прекрасная возможность проявить свои таланты. Участницы, независимо от возраста и внешних данных, могут раскрыть себя. Ведь в любом возрасте есть своя глубина, своя красота», — отметила Татьяна Яковлева.

Всего в этом году до финала дошли восемь участниц: пять из Подольска, остальные — из Бутова, Чехова и Химок. Возраст конкурсанток — от 18 до 63 лет. Они представили себя жюри и зрителям, рассказали о семейных традициях, продемонстрировали свои таланты и поделились жизненными ценностями.

Участницы рассказывали о семейных рецептах блюд, которые передаются из поколения в поколение. Галина Чекмарева представила народное платье, которое сшила из полотна, сотканного ее бабушкой. Татьяна Яковлева рассказала о традиции, которая со временем переросла в семейный бизнес, — русской бане.

«Мне кажется, Краса Подмосковья должна быть воспитанной, целеустремленной, глубокой. Она должна чтить историю своих предков, знать, откуда родом, и передавать эти знания детям, потому что в них — будущее нашей страны. Внешность здесь на втором плане», — поделилась создатель проекта, дизайнер Наталья Советская.

Она отметила, что в следующем году география проекта станет еще шире. Также планируется пригласить участниц разных национальностей, которые смогут показать красоту своих традиций и культурных ценностей.

В состав жюри в этом году вошли представители Министерства информации и молодежной политики Московской области, депутаты Московской областной думы и Совета депутатов городского округа Подольск, заслуженный работник культуры России Лариса Преториус и певец Данко. В завершение вечера он выступил перед гостями.

Все средства от продажи билетов направляются в пункт временного пребывания «Мечта» — для жителей Донбасса и Курской области, которые временно там проживают.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.