На улице Карбышева в Красногорске одноименного городского округа продолжаются работы по капремонту стационара «Красногорской больницы». Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте задействовано 65 человек. Строителями ведутся демонтажные работы стяжки пола на техническом этаже и подвале, армирование плит перекрытий, устройство стяжки пола», — сообщила пресс-служба ведомства.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В здании больницы 1987 года постройки, общей площадью 28,3 тысячи квадратных метров, проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери. Поставят новую мебель и оборудование. На прилегающей территории проведут благоустройство.

Открыть обновленное медучреждение планируется в 2030 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.