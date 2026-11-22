сегодня в 20:58

За сутки над четырьмя областями РФ сбито 38 беспилотников

В течение дня дежурные средства ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России .

По данным ведомства, это произошло в период с 08:00 до 20:00 мск.

Дроны ликвидировали над территориями четырех регионов. Речь идет о Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате вражеской атаки на момент публикации заметки не поступало. На местах падения обломков ликвидированных дронов работают компетентные специалисты.

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