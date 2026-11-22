В Домодедове определили шаги по выделению здания для организации «Музыка СВОим»

Встреча в формате выездной администрации прошла 18 ноября на базе дворца культуры «Мир», где горожане могли обратиться к представителям власти и ресурсоснабжающих организаций. На ней присутствовали глава округа Евгения Хрусталева, ее заместители, депутат Олег Жолобов, а также представители профильных служб и управляющих компаний.

К представителям власти обратилась Ольга Стефогло, руководитель автономной некоммерческой организации «Музыка СВОим». Она рассказала, что ведет деятельность с 2022 года, а 15 ноября 2026 года получила официальный статус АНО. На встрече она обсудила с муниципалитетом возможность получить здание для встреч с жителями и проведения концертов

На обращение отреагировала заместитель главы городского округа Юлия Валентиновна Терещенко, курирующая вопросы социальной защиты, культуры и образования. Она объяснила алгоритм действий заявителя. Необходимо зарегистрироваться в системе Министерства социального развития и заполнить документы для присвоения статуса социально ориентированной некоммерческой организации — на это отводится месяц. После администрация поможет с помещением.

В городском округе Домодедово по решению Совета депутатов действуют льготы для социально ориентированных некоммерческих организаций. В течение месяца после оформления документов Комитет по управлению имуществом подберет помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

Таким образом, встреча позволила организации «Музыка СВОим» получить конкретный алгоритм действий для оформления статуса и дальнейшей работы в Домодедове.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.