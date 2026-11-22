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На Пятницком шоссе столкнулись несколько автомобилей

Вечером 22 ноября на Пятницком шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Движение в сторону области затруднено на один километр и осуществляется по одной полосе из четырех. Водителей просят выбирать пути объезда.

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса, а также водитель грузовика.

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