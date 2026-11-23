23 ноября по новому стилю (10 ноября по старому) христиане вспоминают события 303 года. Праздник связан со страданиями и чудесным исцелением святого великомученика Георгия Победоносца.

Будущий святой появился на свет в Каппадокии — исторической области на территории Малой Азии. Он воспитывался в глубоко религиозной христианской семье.

Его отец принял мученическую смерть за веру, когда Георгий Победоносец был еще совсем мал. После этого мать, владевшая землями в Палестине, переехала с сыном на родину и вырастила его в строгом благочестии.

Повзрослев, Георгий поступил на службу в римскую армию. Статный, отважный и отличившийся в боях юноша привлек внимание императора Диоклитиана, который зачислил его в свою личную охрану и пожаловал высокое воинское звание комита.

Государь, ревностный язычник, стремившийся укрепить мощь Римской империи, видел в распространении христианства прямую угрозу привычному укладу государства. На закате правления развернул жестокие преследования верующих. На заседании Сената в Никомидии правитель дал наместникам полную свободу действий для расправы над христианами, пообещав им всестороннюю поддержку.

Узнав об этом решении, Георгий раздал свое состояние беднякам, освободил рабов и пришел в Сенат. Там военачальник смело выступил против воли императора, объявил себя христианином и призвал присутствующих обратиться к истинной вере. Он заявил, что добровольно предстал перед ними как раб Христа ради свидетельства об Истине. В ответ на вопрос одного из сановников, что есть Истина, святой ответил, что ей является сам гонимый ими Христос.

Пораженный смелостью своего любимца, Диоклитиан поначалу пытался убедить Георгия не губить молодость, славу и положение. Он призвал совершить традиционное римское жертвоприношение.

Однако Георгий твердо отказался, подчеркнув, что ничто в земной жизни не способно поколебать его верность богу. Разгневанный император велел стражникам вытолкать непокорного воина копьями из зала в темницу. Но при соприкосновении с телом мученика стальные наконечники гнулись и теряли твердость, не причиняя ему вреда. В заключении святому заковали ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем.

На следующий день на допросе измученный, но не сломленный духом Георгий предупредил правителя, что тот скорее сам устанет мучить его, чем он — претерпевать истязания. После этих слов святого подвергли колесованию.

Поначалу страдалец громко молился Господу, но вскоре затих, не издавая ни звука. Решив, что мученик скончался, Диоклитиан приказал снять тело с орудия пыток и направился в языческое святилище принести благодарственную жертву.

Чудо

В тот же миг небо потемнело, раздался раскат грома и прозвучал голос: «Не бойся, Георгий, Я с тобою». Следом озарился яркий свет, и возле колеса предстал Ангел Господень в облике светоносного юноши. Едва он коснулся рукой истерзанного мученика со словами «Радуйся!», как Георгий поднялся совершенно здоровым.

Когда стража привела его в капище к императору, Диоклитиан не поверил собственным глазам, приняв святого за призрака или другого человека. Охваченные ужасом и изумлением язычники убедились в подлинности чуда, после чего многие из них обратились в христианскую веру.

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