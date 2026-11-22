Aykırı: в Стамбуле ищут льва в жилом районе

В стамбульском районе Сарыер ищут льва, жителей призвали соблюдать осторожность, сообщает РИА Новости со ссылкой на Aykırı.

«В квартале Ускумрукей района Сарыер поступило сообщение о появлении льва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хищника зафиксировали тепловизоры и камеры видеонаблюдения. Как лев оказался в этом районе — не уточняется.

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