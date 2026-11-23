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Движение на Пятницком шоссе в Москве восстановлено

Движение на Пятницком шоссе в Москве восстановлено после ДТП, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Вечером 22 ноября на Пятницком шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Движение в сторону области было затруднено на один километр и осуществляется по одной полосе из четырех.

Информации о пострадавших не поступало.

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