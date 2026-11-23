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В ДНР семь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ за сутки

В Донецкой Народной Республике за последние сутки семь мирных жителей получили ранения в результате атак украинских военных. Среди пострадавших — несовершеннолетняя девочка, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По информации ведомства, люди пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ и детонации взрывоопасных предметов.

В частности, в Петровском районе Донецка при атаке украинского БПЛА ранения получила девочка 2012 года рождения.

Кроме того, за минувшие сутки в республике зафиксированы повреждения 15 жилых домов и десяти объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадали два рейсовых автобуса и 13 легковых автомобилей.

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