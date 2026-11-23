В ДНР семь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ за сутки
В Донецкой Народной Республике за последние сутки семь мирных жителей получили ранения в результате атак украинских военных. Среди пострадавших — несовершеннолетняя девочка, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По информации ведомства, люди пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ и детонации взрывоопасных предметов.
В частности, в Петровском районе Донецка при атаке украинского БПЛА ранения получила девочка 2012 года рождения.
Кроме того, за минувшие сутки в республике зафиксированы повреждения 15 жилых домов и десяти объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадали два рейсовых автобуса и 13 легковых автомобилей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.