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Президентские выборы в Сербии пройдут 27 декабря. Об этом заявил председатель Скупщины (парламента) страны, исполняющий обязанности главы государства Александр Чупич, сообщает РИА Новости .

По его словам, у движения «Студенческий список» уже есть кандидат на пост президента.

Бывший президент Сербии Александр Вучич подал в отставку 27 сентября. Согласно законодательству страны, новые президентские выборы должны состояться не позднее 27 декабря.

Ранее правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) заявила о факте нападения на мать Александра Вучича Ангелину.

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