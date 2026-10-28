Литклубы Подмосковья вошли в число самых активных в проекте общества «Знание»

Литературные клубы Серебряных Прудов и Чехова стали одними из самых активных участников проекта общества «Знание». В награду школьники встретились с Сергеем Кемпо и Елизаветой Арзамасовой, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сергей Кемпо встретился с учениками Серебряно-Прудской средней школы им. В. И. Чуйкова. Он рассказал, как полюбил литературу, какие произведения повлияли на него и почему стоит возвращаться к прочитанному.

Артист также поделился опытом 20 лет работы в театре, отметив, что считает себя прежде всего театральным актером. Он выходил на сцену с Людмилой Касаткиной, Ларисой Голубкиной, Владимиром Зельдиным и другими советскими и российскими артистами. На мастер-классе по выразительному чтению школьники разобрали отрывок из «Лошадиной фамилии» Антона Чехова, послушали исполнение артиста и обсудили анекдотическую структуру рассказа.

В гимназии № 2 Чехова ученики встретились с актрисой театра и кино, попечителем благотворительного фонда «Старость в радость» Елизаветой Арзамасовой. На примере произведений Чехова она дала советы, как чтецу лучше понять текст и сделать его понятнее слушателям. Участники обсудили любимые книги и их влияние на жизнь человека. Встреча завершилась общим фото.

В сентябре 2026 года начался новый этап Всероссийской программы развития художественного чтения и популяризации русской литературы «Чтецкие программы». Общество «Знание» реализует ее второй год подряд по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке министерства просвещения России и Театрального института имени Бориса Щукина. Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Присоединиться к проекту можно в любое время. Куратором клуба может стать любой педагог. Организаторы предоставляют сценарии занятий, интерактивные презентации и раздаточные материалы для трех возрастных групп. Зарегистрировать клуб можно на сайте Российского общества «Знание».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.