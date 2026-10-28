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Пьяный студент изнасиловал 17-летнюю девушку на вечеринке в Москве

Тушинский суд назначил 22-летнему студенту московского вуза 8,5 года лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Преступление произошло в марте этого года в квартире на улице Героев-Панфиловцев. Студент приехал к другу с двумя 17-летними девушками.

После употребления большого количества алкоголя молодой человек уединился с одной из школьниц. Несмотря на ее сопротивление, он совершил половой акт.

Позднее девушка уехала из квартиры и рассказала о случившемся родителям. Они обратились в полицию.

Столичные следователи установили вину студента. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 8,5 года лишения свободы.

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