USD
Доллар США
80,53
0.05 %
EUR
Евро
90,10
0.00 %
CNY
Китайский Юань
12,07
0.00 %
GBP
Фунт стерлингов
107,48
-0.25 %

Пьяный студент изнасиловал 17-летнюю девушку на вечеринке в Москве

Происшествия
РИАМО, Пелагия Тихонова

Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова

Тушинский суд назначил 22-летнему студенту московского вуза 8,5 года лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней, сообщает «Сайт MK.Ru».

Преступление произошло в марте этого года в квартире на улице Героев-Панфиловцев. Студент приехал к другу с двумя 17-летними девушками.

После употребления большого количества алкоголя молодой человек уединился с одной из школьниц. Несмотря на ее сопротивление, он совершил половой акт.

Позднее девушка уехала из квартиры и рассказала о случившемся родителям. Они обратились в полицию.

Столичные следователи установили вину студента. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 8,5 года лишения свободы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.