RT оценил недвижимость фигурантов реестра Минюста в 1,76 млрд рублей

Стоимость недвижимости, связанной с фигурантами нового реестра Минюста и их семьями, достигает 1,76 млрд рублей. Оценку по открытым данным и собственным расследованиям провела редакция, сообщает RT .

Минюст опубликовал реестр 23 октября. В него вошли 12 россиян, которые находятся за рубежом и уклоняются от наказания. Действующий с 4 августа закон предусматривает блокировку активов и ограничения на сделки с недвижимостью.

Самые дорогие объекты RT связал с семьей политолога Екатерины Шульман*: около 3 тыс. кв. м жилых и коммерческих помещений в Москве редакция оценила в 1 млрд рублей.

У Евгения Чичваркина* RT обнаружил половину московской квартиры стоимостью около 23 млн рублей. Судебные документы упоминают еще одну квартиру без точных данных. Квартиру Владимира Милова* редакция оценила в 23 млн рублей, машино-место Марка Фейгина* — в 8 млн.

Связанный с Михаилом Ходорковским* участок в Жуковке стоимостью около 108 млн рублей суд признал его фактическим имуществом. В 2025 году землю обратили в доход государства. Также изъяли дом в «Яблоневом саду».

С семьей Бориса Зимина* RT связал дом и минимум три участка по 12 соток в Новоглаголево, оформленные на его сына. Такие наделы редакция оценила примерно в 45 млн рублей.

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