Политологи объяснили страхи Европы перед встречей Путина, Си и Трампа

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина может состояться 18–19 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Политолог Петр Акопов в колонке для РИА Новости оценил ее вероятность как высокую.

«И он сам по себе имеет очень важное значение: на Западе — в первую очередь в Европе — потрясены, обескуражены, возмущены. Атлантистов бесит сам факт проведения трехстороннего саммита, и они не только не скрывают этого, но и громко возмущаются, едва ли не требуют его отмены», — отметил Акопов, говоря о первом эффекте возможной встречи.

По его мнению, Европейский союз теряет влияние и боится остаться за рамками переговоров. При этом сравнение предстоящего саммита с Ялтинской конференцией он считает некорректным.

Эксперт Юрий Самонкин предположил, что три державы могут обсудить разграничение сфер влияния, Украину, Ближний Восток и новые гарантии безопасности. Если встреча состоится, она станет очередным этапом перехода к многополярному миру, считает он.

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