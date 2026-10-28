Моряки «рыбачат» с помощью магнитов на застрявшем в Калининграде судне

Сухогруз, который застрял на мели из-за шторма в Калининграде, превратился в достопримечательность. Моряки, которые ждут, когда судно освободят «из плена», нашли себе довольно интересное занятие.

Видео с места событий опубликовал гид и блогер с ником nikola_levin. На кадрах видно, как моряки, находящиеся на судне, привязали магнит к длинной веревке. Они постоянно опускают «изобретение» в воду.

По словам автора видео, таким образом заскучавшие моряки пытаются найти металлические предметы, которые потеряли люди во время купания летом.

«Как думаете, большой улов?» — спросил блогер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.