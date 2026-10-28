Реаниматолог Чеховской больницы предупредила о риске инсульта у молодых

Анестезиолог-реаниматолог Чеховской больницы Ольга Новикова напомнила, что инсульт может развиться даже у молодых людей, которые чувствуют себя здоровыми. К Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, врач рассказала о симптомах и профилактике заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В реанимацию Чеховской больницы регулярно поступают пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения, в том числе молодые люди. При ишемическом инсульте сосуд мозга закупоривается, чаще всего тромбом, при геморрагическом происходит кровоизлияние. В обоих случаях повреждаются клетки мозга, возможны паралич, нарушения речи и глотания.

«Часто болезнь не подает никаких сигналов: человек, еще утром бодрый и вполне здоровый, несколько часов спустя уже не может самостоятельно двигаться или разговаривать», — рассказала анестезиолог-реаниматолог Чеховской больницы Ольга Новикова.

Основные признаки инсульта — внезапная асимметрия лица и опущение уголка рта; слабость или онемение руки либо ноги, чаще с одной стороны тела; невнятная речь или неспособность произнести простую фразу; внезапные нарушения равновесия, походки или зрения.

«При появлении хотя бы одного из этих симптомов немедленно вызывайте скорую помощь. Для лечения ишемического инсульта особенно важны первые 4,5 часа», — подчеркнула реаниматолог.

Каждую минуту в поврежденном мозге гибнут миллионы нейронов. Чем раньше пациент попадет в больницу, тем больше возможностей предотвратить тяжелые последствия. Ждать, что симптомы пройдут самостоятельно, нельзя.

Один из главных факторов риска — артериальная гипертония: повышенное давление годами повреждает сосуды, часто без симптомов. Новикова рекомендует регулярно измерять давление, контролировать сахар и холестерин, отказаться от курения, больше двигаться и не прекращать прием назначенных препаратов без консультации специалиста.

Записаться к специалистам Чеховской больницы можно по номеру 122, через региональный портал «Здоровье», чат-бот Денис в Max или инфомат поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.