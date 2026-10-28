Пять авторов из Подмосковья вышли в финал премии «МедиаПоле»

Пять авторов из Московской области вошли в число 120 финалистов Национальной премии информационных проектов «МедиаПоле» 2026 года. Финал состоится 2–3 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковье в финале премии «МедиаПоле», организованной Минсельхозом России, представят блогеры Алена Волкова, Святослав Муромский, Варвара Прохорова, Людмила Феоктистова и журналист Наталия Шепелева.

Алена Волкова — кандидат биологических наук, автор более 10 книг о саде и огороде. В блоге «Аленин сад» она делится опытом выращивания растений, проверяет советы и описывает свои эксперименты. Святослав Муромский ведет сообщество любителей клубники с рекомендациями по выращиванию ягод и защите растений от болезней. Наталия Шепелева пишет о сельском хозяйстве, фермерах и развитии агропромышленного комплекса.

Студентка аграрного вуза Варвара Прохорова рассказывает о сельскохозяйственных технологиях простым языком и с юмором. Ветеринарный врач и научно-популярный автор Людмила Феоктистова уже выходила в финал премии в 2025 году. В блоге «Ветеринарно, Ватсон» она знакомит с профессией, разбирает случаи из практики и современные методы диагностики.

В 2026 году на премию поступило более 2 тыс. заявок из регионов России, в финал прошли 120 авторов. Работы оценивали представители медиасферы, продюсеры, специалисты по стратегическим коммуникациям и представители отраслевых сообществ.

2 ноября финалисты посетят медиацентры Санкт-Петербурга, познакомятся с организацией медиапроизводства и созданием контента. 3 ноября в музее современного искусства «Эрарта» пройдут лекции, мастер-классы и авторские сессии о развитии медиаконтента о селе и агропромышленном комплексе, затем — награждение победителей и призеров. Призовой фонд — 5 млн рублей.

Премия проходит в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она поддерживает авторов, формирующих современный образ российского села и рассказывающих об агропромышленном комплексе, сельском туризме и людях, развивающих сельские территории.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.