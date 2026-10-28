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Путин пошутил про «богатую шапку» Силуанова на саммите «Россия — Африка»

Президент Владимир Путин пошутил про «богатую шапку» вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова на выставке на полях саммита «Россия — Африка», сообщает газета «Известия» .

На выставке Силуанов представлял гостям один из секторов, где среди экспонатов была реплика императорской короны, изготовленная предприятием «Смоленские бриллианты».

«Министры финансов в каждой стране — это самые богатые люди. Вот он (Силуанов — ред.) выставил напоказ свою шапку!» — сыронизировал Путин.

Третий саммит «Россия — Африка» проходит в Москве 28–29 октября. Среди участников — главы государств и правительств, министры, руководители крупных компаний, представители финансового сектора, промышленности и других отраслей. Участники обсудят инвестиционные, инфраструктурные и логистические проекты. Программа включает 4 трека: суверенитет, экономика, социогуманитарное сотрудничество, технологии и инновации.

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