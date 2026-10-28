Психолог Ковалева объяснила, чем опасна замена живого общения чат-ботом

Чат-бот может поддержать человека, но становится проблемой, если остается его единственным собеседником. Об этом рассказала психолог Виктория Ковалева, сообщает Сургут Информ .

Нейросеть кажется доступной альтернативой сеансу у психолога, который стоит несколько тысяч рублей. Она помогает сформулировать мысли и предлагает упражнения от тревоги, но не заменяет психотерапию.

По словам Ковалевой, разговор с ботом может стать первым шагом для человека, которому нужно выговориться: высказанные мысли помогают разгрузить голову. Однако важно не отказываться от поиска поддержки у живых людей.

Боты часто соглашаются с пользователем, сглаживают противоречия и стараются сделать беседу приятной, отметила психолог. Психотерапия устроена иначе: иногда специалисту нужно указать клиенту на противоречия в его словах или затронуть тему, которую тот обходит.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.