В Одинцовском округе опубликовали график мобильного медпункта на ноябрь

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт в ноябре проведет профилактические осмотры в шести населенных пунктах Одинцовского округа. Прием пройдет без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет работать в ноябре по следующему графику:

• 3, 10, 17 и 24 ноября — Кубинка, улица Сосновка, стр. 1А, возле спортзала МАУ «Кубинка», с 9:00 до 14:00; • 3, 10, 17 и 24 ноября — Звенигород, микрорайон Шихово, улица Кирова, д. 73, с 9:00 до 13:00; • 11 ноября — село Аксиньино, с 9:00 до 14:00; • 18 ноября — деревня Хлюпино, с 9:00 до 14:00; • 25 ноября — поселок Покровский городок, с 9:00 до 14:00; • 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 ноября — Одинцово, улица Жукова, 32А, парковочное пространство, с 9:00 до 14:00.

Профилактический осмотр включает прием фельдшера, анкетирование, антропометрию, измерение артериального давления, общий и биохимический анализы крови. Для определенных возрастных групп предусмотрена электрокардиография.

Пациентов также записывают на флюорографию и маммографию в ближайшие структурные подразделения Одинцовской больницы. При наличии показаний их направляют на прием к врачам-специалистам в поликлиники округа.

Для осмотра необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.