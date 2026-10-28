Школьники Богородского округа отметили Международный день школьных библиотек

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Ученики школ Богородского округа 26 октября провели книжные выставки, игры, обмен книгами и библиотечные экскурсии в честь Международного дня школьных библиотек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Международный день школьных библиотек отмечают с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. В школах Богородского округа к празднику подготовили мероприятия, посвященные чтению и бережному отношению к книгам.

В центре образования № 8 прошла онлайн-выставка «Моя первая книга». Ученики вместе с родителями поделились историями о книгах, с которых началось их знакомство с чтением. Ребята подготовили видеообзоры любимых произведений, фотопрезентации и рассказы о запомнившихся изданиях.

В центре образования № 35 школьники вместе с «Движением Первых» и «Навигаторами Детства» организовали обмен прочитанными книгами в рамках акции «Открывая страницы».

Ученики центра образования № 21 и центра образования «Богородский» приняли участие в интеллектуальной игре и сказочном квизе.

В центре образования № 83 детям провели экскурсию по школьной библиотеке. Они узнали, как устроен библиотечный фонд и как ориентироваться среди сотен книг, а также познакомились с редкими и необычными изданиями.

В центре образования № 29 открылась «Книжкина больница». Старшеклассники вместе с младшими учениками подклеили страницы и обложки поврежденных книг. Занятие стало уроком бережного отношения к изданиям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.