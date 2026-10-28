В Истре число аварийно-ремонтных работ на теплосетях снизилось на 32%

Количество аварийно-ремонтных работ на сетях отопления и горячего водоснабжения в муниципальном округе Истра за первый месяц отопительного периода 2026 года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальном округе Истра продолжают модернизировать коммунальную инфраструктуру для повышения надежности теплоснабжения. За первый месяц отопительного периода 2026 года число аварийно-ремонтных работ на сетях отопления и горячего водоснабжения снизилось на 32% относительно аналогичного периода 2025 года.

В рамках государственной программы заменили 7,2 км тепловых сетей в однотрубном исчислении от котельной № 3 в Истре.

Кроме того, сотрудники АО «Истринская теплосеть» собственными силами заменили более 4 км сетей в Истре, Дедовске, Румянцево, Новопетровском, Онуфриево, Кострово, поселках Глебовский и Гидроузла им. Куйбышева, Рождествено, Снегирях и деревне Новинки.

Последовательное обновление трубопроводов позволяет снижать риск повреждений и обеспечивать более стабильную подачу отопления и горячей воды жителям округа.

Круглосуточная диспетчерская служба АО «Истринская теплосеть»: +7 (977) 115-75-08.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.