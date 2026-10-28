Депутат Немкин предупредил о магазинах-подделках перед «Черной пятницей»

Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что на распродажах мошенники заманивают покупателей на копии известных магазинов и похищают деньги и банковские данные, сообщает Life.ru .

Злоумышленники размещают на поддельных сайтах фотографии товаров, выдуманные отзывы и контакты. Ссылки распространяют через рекламу, письма и мессенджеры. После оплаты покупатель может остаться без заказа, а фальшивые платежные страницы собирают данные карт и учетных записей.

«Дополнительная сложность заключается в том, что даже качественно оформленный сайт и положительные отзывы не гарантируют добросовестность продавца», — отметил Немкин.

Насторожить должно сочетание низкой цены, отсутствия достоверных сведений о продавце и требования перевести деньги на частную карту. Таймеры и срочные скидки сами по себе не доказывают обман.

Немкин посоветовал открывать магазин через официальное приложение или закладку, проверять адрес, условия доставки и возврата. Платить лучше внутри площадки. Нельзя передавать пароли и коды подтверждения.

При подозрении на обман нужно срочно связаться с банком, обсудить блокировку и перевыпуск карты при утечке данных, сменить скомпрометированные пароли и обратиться в правоохранительные органы.

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